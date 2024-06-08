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Сафонов ответил на вопрос о переходе в «ПСЖ»

08 Июня 2024 • 10:48 Комментировать

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов в беседе с журналистами отреагировал на слова тренера Виталия Кафанова о трансфере во французский «ПСЖ».

«Кафанов по-отцовски желает мне самого лучшего, поэтому мне понятна его реакция. Пока нет официальной информации, всё остаётся слухами», - приводятся слова российского футболиста на страницах портала «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что Сафонов близок к подписанию пятилетнего трудового соглашения с «ПСЖ». Сумма потенциального трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Матвей вместе с «Краснодаром» стал вице-чемпионом России.

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