Вахания: «То, как Карпин относится ко всем футболистам — это топ-уровень»

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о работе с наставником южан Валерием Карпиным, который также возглавляет сборную России.

Напомним, вчера, 7 июня, Вахания дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против команды Беларуси (4:0), который проходил в Минске.

«То, как Валерий Георгиевич относится ко всем футболистам — это топ-уровень. Когда тебе доверяют, у футболиста вырастают сзади крылья и хочется биться за такого тренер», — цитирует Ваханию «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 23-летний Вахания провёл за «Ростов» 33 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.