Чалов прокомментировал отставку Федотова из ЦСКА

Форвард сборной России и московского ЦСКА Фёдор Чалов отреагировал на отставку Владимира Федотова с поста главного тренера «армейского» клуба.

«О Федотове останутся только тёплые воспоминания, ему большое спасибо за всё. Будем очень скучать. Желаю ему удачи», - передает слова нападающего «Чемпионат».

Федотов занимал пост главного тренера ЦСКА с лета 2022 года. По итогам минувшего сезона «армейцы» финишировали на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Новым главным тренером московского коллектива был назначен сербский специалист Марко Николич, ранее работавший в «Локомотиве».