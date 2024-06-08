Российским клубам предложен нидерландский вратарь

Голкипер нидерландской «Фортуны» Майкл Веррипс может продолжить игровую карьеру в российском чемпионате.

Согласно данным журналистов «РБ Спорта», ряду российских команд были предложены услуги 27-летнего футболиста. Веррипс готов разорвать действующий контракт и переехать в Россию.

В минувшем сезоне вратарь провел 24 поединка во всех турнирах, в которых пропустил 35 мячей. В шести встречах Майкл отстоял на ноль.

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал петербургский «Зенит». На второй строчке финишировал «Краснодар», а призовую тройку замкнуло московское «Динамо».