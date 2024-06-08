Глушаков назвал европейские чемпионаты, который подошли бы Чалову

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что Чалов может продолжить карьеру во французском «Марселе».

«Какое будущее его ждёт, какой чемпионат? Италия, Германия какая‑нибудь. У него хорошее мышление и техничная оснащённость. Он подойдёт для любого чемпионата», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 26-летний Чалов провёл за ЦСКА 41 матч, забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 11 миллионов евро.