Кузяев: «У Сафонова получится во Франции»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Сафонов уже прошёл медосмотр для завершения своего перехода во французский гранд. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро.

«Французский язык непростой. Там скорости повыше, интенсивности больше, игроки сильнее в плане атлетичности. Естественно, у Матвея получится во Франции. У него твёрдый характер», — приводит слова Кузяева «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов провёл за «Краснодар» 30 матчей, в которых пропустил 27 голов и 11 раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.