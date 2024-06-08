Ветеран «Спартака» Гаврилов заявил, что Зинченко задолжал ему миллионы рублей

«Все свои силы, средства и возможности я использовал, чтобы ему помочь. У меня был контракт с ним. Меня решено было не то что кинуть, а отодвинуть. Зинченко должен миллионы рублей? Да. Я не предполагал, что он такой», - рассказал Гаврилов в эфире телеканала «Матч ТВ».