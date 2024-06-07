В главных слухах недели вы узнаете, какой иностранный клуб заинтересовался Валерием Карпиным, на кого «Реал» собирается потратить 150 миллионов евро, и как Килиан Мбаппе решил отыграться на «ПСЖ». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Карпин может покинуть Россию

Валерий Карпин может покинуть Россию в обозримом будущем. Слухи говорят о том, что интерес к 55-летнему специалисту проявляет «Бешикташ». По словам Карпина, с ним из Турции не связывались, но, как известно, дыма без огня не бывает. Кстати, глава Российского футбольного союза Александр Дюков на днях заявил, что совмещение Карпиным клуба со сборной России станет невозможным, если тренер возглавит иностранную команду. Будем следить за потоками информации дальше. Кстати, если Карпин переедет в турецкую Суперлигу, то там он будет конкурировать с Жозе Моуринью – португалец недавно возглавил «Фенербахче».

Гвардиола хочет подписать звезду «Реала»

Затяжная трансферная сага с Килианом Мбаппе завершилась – звёздный форвард перебрался в «Реал». В прессе уже давно ходили слухи о том, что жертвой Мбаппе может стать Родриго. Идея в том, что бразильцу может теперь не хватать игровой практики с учётом приезда Мбаппе и Эндрика, хотя Карло Анчелотти может опустить Джуда Беллингем ближе к центру поля. Поговаривают, что ситуацией может воспользоваться главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Испанский специалист хочет видеть Родриго в атаке своей команды и надеется на совершение такого трансфера летом.

«Реал» купит игрока за 150 млн евро

Большие клубы строят планы на долгосрочную перспективу. В «Реале» ещё не успели представить Килиана Мбаппе и Эндрика, но клуб уже думает о том, как усиливать состав команды в следующем году. Если верить слухам, президент «сливочных» Флорентино Перес теперь планирует подписать Флориана Вирца, который показывает отличный футбол в «Байере». Есть информация, что на трансфер Вирца в 2025 году «Реал» готов выделить большие деньги – 150 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» выбрал главного кандидата на пост тренера

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не объявил решение по будущему главного тренера команды Эрика тен Хага. По слухам, связано это с тем, что клуб уволит нидерландца только в ситуации, когда будет ясность с новым рулевым. Загвоздка в том, что в качестве главного кандидата «красные дьяволы» выбрали Гарета Саутгейта. Сейчас он сосредоточен на выступлении на чемпионате Европы со сборной Англии, то есть провести переговоры с кандидатом «МЮ» не может. Пока непонятно, как «красные дьяволы» собираются выруливать из этой ситуации, ведь Саутгейт может освободиться нескоро. Оставят тен Хага?

Мбаппе решил отыграться на «ПСЖ»

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал». Спустя несколько дней после официального объявления форвард признался, что в «ПСЖ» ему прямо угрожали сезоном без футбола. Можно вспомнить, что в прошлом году Мбаппе отстраняли от команды после уведомления о нежелании игрока активировать опцию продления контракта. Килиан ушёл из «ПСЖ», но стороны ещё не уладили все вопросы. Есть данные, что гранд Лиги 1 должен Мбаппе зарплату за апрель и май, а также бонусы за февраль. Звёздный футболист из принципа хочет получить свои деньги, и всё идёт к судебному разбирательству.

Кстати, на неделе появились информация о том, что в «Реале» Килиан Мбаппе будет зарабатывать 30 миллионов евро в год до уплаты налогов. То есть недельный оклад форварда составит примерно 575 тысяч евро.

Слухи собирал Александр Тихий.