Дзюба выложил фото из Шанхая

Ныне свободный агент, форвард Артём Дзюба выложил фотографию в своей соцсети из китайского города Шанхай. На ней изображена одна из главных достопримечательностей мегаполиса – Шанхайская телебашня.

Напомним, что Дзюба по итогу минувшего сезона РПЛ покинул «Локомотив», в котором играл с февраля 2023 года. А в Шанхае базируется клуб его хорошего знакомого, ныне главного тренера «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого.

К слову, «Шанхай Шеньхуа» сейчас – абсолютный лидер чемпионата Китая. Ни разу с конца зимы шанхайский клуб под руководством Слуцкого ещё не проиграл в рамках официальных поединков.