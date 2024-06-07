Жевнов — о чемпионстве «Зенита»: Было тревожно, но мы верили в команду

Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов высказался о чемпионской гонке в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Естественно, было тревожно. Не все зависело от нас, поэтому определенное волнение присутствовало. Мы старались верить в ребят на поле, и все закончилось прекрасно», — приводит слова Жевнова Sport24.

Напомним, за один тур до конца сезона «Зенит» занимал второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Динамо» на два балла. В заключительном матче «сине-бело-голубые» одолели дома «Ростов» и обошли «бело-голубых», которые уступили «Краснодару».

Для «Зенита» данный чемпионский титул стал уже шестым подряд.