Красич: «У ЦСКА с Николичем хорошие перспективы бороться за чемпионство»

Экс-хавбек ЦСКА Милош Красич отреагировал на назначение Марко Николича на пост главного тренера московского клуба.

Ранее сербский специалист подписал с «армейцами» двухлетнее соглашение.

«Марко — ещё молодой и перспективный специалист, который каждый день учится. Только после результатов можно говорить о его работе. Но у команды с Николичем есть очень большие и хорошие перспективы бороться за чемпионство», — цитирует бывшего футболиста издание Sport24.

Добавим, что 44-летний тренер за свою карьеру также возглавлял московский «Локомотив», белградский «Партизан» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.





