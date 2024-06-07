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Красич: «У ЦСКА с Николичем хорошие перспективы бороться за чемпионство»

07 Июня 2024 • 20:11 Комментировать

Экс-хавбек ЦСКА Милош Красич отреагировал на назначение Марко Николича на пост главного тренера московского клуба.

Ранее сербский специалист подписал с «армейцами» двухлетнее соглашение.

«Марко — ещё молодой и перспективный специалист, который каждый день учится. Только после результатов можно говорить о его работе. Но у команды с Николичем есть очень большие и хорошие перспективы бороться за чемпионство», — цитирует бывшего футболиста издание Sport24.

Добавим, что 44-летний тренер за свою карьеру также возглавлял московский «Локомотив», белградский «Партизан» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.


 

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