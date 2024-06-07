Пономарёв: «Дивеев — интересный футболист, но ограниченный в навыках»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игровых качествах защитника «красно-синих» и сборной России Игоря Дивеева.

«Это довольно интересный футболист, но ограниченный в навыках. У него неплохие данные при борьбе на втором этаже, но при этом он крайне плохо играет ногами», — заявил Пономарёв «РБ Спорту».

При этом эксперт считает, что Дивеев может стать сильнее, но для этого ему необходимо много работать.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.