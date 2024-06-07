Три клуба нацелились на игрока «Локомотива» Щетинина

Три команды из России нацелились на молодого футболиста столичного «Локомотива».

Как сообщает «Чемпионат», Михаила Щетинина хотели бы взять в аренду «Акрон», новичок РПЛ, а также воронежский «Факел». Не прочь усилить Михаилом свой состав и покинувший впервые за пять лет элиту российского футбола «Сочи». Сам игрок готов уйти в аренду за практикой, решение – только за клубом.

Михаилу 18 лет, в минувшем сезоне за взрослую команду он сыграл только лишь в трёх матчах – все в рамках Кубка России. Его контракт с «Локо» действует ещё два года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 250 тыс. евро.