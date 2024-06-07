Глушаков – о планах на лето: «Надо бегать, тренироваться»

Денис Глушаков, бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» в своём почтенном по футбольным меркам возрасте не собирается завершать карьеру. Денис высказался о планах на наступившее лето.

«Я приболел чуть‑чуть, месяц не играл в футбол. Сейчас постепенно набираю форму. Надо бегать, тренироваться», - говорит Глушаков телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что весной Глушаков играл в ереванском клубе «Урарту» под руководством бывшего спартаковского тренера Дмитрия Гунько. По итогу весны Денис армянский клуб покинул.

Ранее футболист заявлял, что хотел бы продолжить свою карьеру в России.