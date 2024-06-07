Булыкин: «Своим опытом и мастерством Джикия поможет «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии в стан «бело-голубых».

По мнению эксперта, вероятность трансфера зависит от выбранной стратегии клуба.

«Если команда не хочет подписывать возрастных игроков, то вряд ли он подойдет. А так, конечно, своим опытом и мастерством он поможет «Динамо», — приводит слова Булыкина Metaratings.

При этом эксперт отметил, что важен финансовый фактор, ведь далеко не все клубы потянут аппетиты Джикии.

Напомним, 1 июня 30-летний защитник стал свободным агентом. Причиной тому стал отказ руководства «Спартака» предлагать новый контракт игроку.