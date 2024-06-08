Мбаппе наконец-то перешёл в «Реал», а «Спартак» нового голкипера отыскал: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Быстро закрылся клубный сезон и стартовало время сборных. Почти все топ-футболисты готовятся к Евро или Копа Америка, но и для трансферных новостей место оставляют. Главная из них безусловно случилась в Мадриде, куда всё-таки доехал Килиан Мбаппе. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

Вратарская история «Спартака»

Ещё не приехал Деян Станкович, а ему уже приписывают «отвергнутых» и «согласованных». Инициатива главного тренера или нет, мы вряд ли узнаем, но то, что в «Спартаке» наметилось вратарское брожение – известно точно. Чем-то не угодил «красно-белым» Александр Селихов и ему спешно ищут новый клуб. Претендентов не так много – поговаривали об интересе махачкалинского «Динамо», поднявшегося в РПЛ, но сам клуб сообщил, что не сможет потянуть трансфер.

А сам «Спартак» тоже охотится за голкипером, но за другим. Уже сделано предложение Евгению Латышонку, представляющему вылетевшую «Балтику». Видимо, «красно-белых» очень впечатлил перформанс против них в одном из последних туров. Но вот незадача, Латышонок не очень хочет ехать вторым голкипером, потому что ему было объявлено, что «первый номер» сохранит за собой Александр Максименко. При этом, переговоры между клубами завершены, все детали улажены.

Эдуард Сперцян на радарах европейских клубов

Собственно, без этого не обходится ни одно межсезонье. Вновь заговорили об интересе европейских клубов к лидеру «Краснодара». Видим мы и знакомые лица («Аякс») и новые – римский «Лацио». Пока конкретики переговорной не сообщают, но известно, что в суммах у клубов не такое уж и большое расхождение. Есть вероятность договориться в пределах 12-15 миллионов евро, которые устроят обе стороны. Финансовые потоки между Европой и клубами РПЛ тоже научились направлять, так что трансфер Сперцяна этим летом очень реален.

Быстрая смена тренера в ЦСКА

А теперь к делам случившимся. Да случившимся так быстро. Днём третьего июня инсайдеры сообщили, что руководство ЦСКА выказало доверие Федотову, а вечером того же дня Владимир Валентинович был уволен. Следующие сутки уже пестрили новостями про Марко Николича, прибывшего в Москву. Экс-тренера «Локомотива» сразу связали с ЦСКА и на этот раз не ошиблись. Шестого июня ЦСКА официально представил Марко Николича новым главным тренером.

Был и официальный трансфер на вход, о котором, правда, известно было уже полгода. Данил Круговой отбыл ссылку в «Зените-2» и наконец присоединился к ЦСКА на правах свободного агента. Контракт с «армейцами» рассчитан до конца сезона-27/28 с опцией продления на год.

Европейские топ-чемпионаты

Личная победа Флорентино Переса

Это случилось! Эта сага завершилась! Килиан Мбаппе официально стал игроком мадридского «Реала». Сколько же было пересудов, сплетен, интриг, инсайдов. В итоге победил Флорентино Перес, угрожавший уже лично закрыть эту историю. Даже президент Франции не смог удержать Мбаппе в Париже.

Килиан подписал пятилетний контракт с мадридским «Реалом», перебравшись на правах свободного агента. Естественно, достался он «королям» не бесплатно. Французские СМИ сообщают, что подписной бонус Мбаппе составил 50 миллионов евро (разбит на все 5 лет контракта), а зарплата форварда составит 15 миллионов евро в год после уплаты налогов.

Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче»

Ради великого Жозе «Фенербахче» убрал тренера, проигравшего всего раз (!) за весь сезон. «Фенер» набрал 99 очков, забил 99 голов – сможет ли Моуринью превзойти такой феноменальный сезон? Правда, чемпионом «Фенербахче» не стал, отстав от «Галатасарая» на три балла.

И вот, ради титулов призван великий и ужасный Жозе, уволенный из «Ромы» в середине января. Контракт с «Фенербахче» Моуринью подписал на два года, зарабатывать будет чуть больше 10 миллионов евро за сезон.