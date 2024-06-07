Руслан Газзаев: «Ахмату» интересен Каштанов, но в «Урал» пока не обращались»

Грозненский «Ахмат» интересуется игроком атаки вылетевшего из Российской премьер-лиги екатеринбургского «Урала». Об этом рассказал Руслан Газзаев, спортивный директор грозненцев.

«Нам интересен Каштанов, но в «Урал» мы пока не обращались. Есть желание его получить, скоро обратимся по этому поводу в клуб», - говорит Газзаев для Sport24.

Ранее стало известно, что на Каштанова есть ещё один претендент – это «Химки», вернувшиеся в Премьер-лигу.

Каштанову 28 лет, нападающий в прошедшем сезоне сыграл в 35 матчах за «Урал» и забил в этих поединках восемь голов и оформил три ассиста.