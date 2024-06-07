Агент — о Тюкавине: «Такие игроки рождаются раз в сто лет»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о прогрессе своего подопечного в минувшем сезоне.

Сафонов заявил, что Тюкавин очень трудолюбив, по этому показателю он превосходит Арсена Захаряна.

«Такие игроки как Костя рождаются раз в сто лет. Он пашет, соблюдает режим. Вся страна отдыхает 2 января, а он пашет», — заявил агент «Спорт-Экспрессу».

В минувшем розыгрыше чемпионата России 21-летний Тюкавин сыграл во всех 30 матчах, забил 15 мячей и стал автором десяти голевых передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 16 миллионов евро.