Губерниев назвал вратаря Сафонова «редким балбесом»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на шумиху вокруг вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова. Сообщалось, что футболисту запретили выезд из России из-за невыплаты алиментов. Позже появилась информация о том, что Сафонов обвинил бывшую жену в краже денег.

«Я всегда очень симпатизировал вратарю Сафонову, но он оказался просто редким балбесом…. Мягко говоря…» - написал Губерниев в своё телеграм-канале.

Не исключено, что из-за сложившейся ситуации трансфер Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» сорвётся. Будем продолжать следить за новостями.