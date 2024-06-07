Гендиректор «Рубина»: «По Рыбусу всё решится в ближайшие дни»

Гендиректор казанского «Рубина» Александр Айбатов высказался о ситуации с опытным 34-летним защитником Мацеем Рыбусом. У поляка завершается контракт с казанским коллективом 30 июня.

«По Мацею Рыбусу в ближайшие дни все решится. Хочу ли его сохранить в клубе? Селекцией «Рубина» занимаются главный тренер и спортивный директор», - говорит Айбатов для Sport24.

Минувший сезон для Рыбуса получился не слишком удачным – он много пропустил из-за травм и сыграл всего лишь в восьми матчах во всех турнирах. Суммарно он забил один гол и оформил один ассист в играх. В «Рубине» Мацей оказался прошлым летом, когда ушёл из «Спартака».