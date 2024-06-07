Артур рассказал, как Семак реагировал на проблемы команды

Футболист «Зенита» Артур ответил на вопрос, как главный тренер команды Сергей Семак реагировал на проблемы по ходу сезона.

«Очевидно, эта ситуация была неприятна не только нам, но и главному тренеру и штабу. Однако он нас всегда подбадривал, всегда находил нужные слова, не позволял нам опустить руки. Мотивировал, заряжал, говорил, что верит в нас, что мы можем всё исправить», - цитирует Артура Metaratings.

Напомним, что «Зенит» в конечном итоге стал чемпионом России шестой год подряд. При этом на первое место питерцы вырвались только в последнем туре, обыграв «Ростов» и воспользовавшись поражением «Динамо». Спустя восемь дней команда Сергея Семака выиграла ещё и Кубок России – в суперфинале была обыграна «Балтика».

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 13 июля – против «Краснодара» в Суперкубке.