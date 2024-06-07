Сергеев остался недоволен своей игрой в минувшем сезоне

Форвард «Зенита» Иван Сергеев оценил свою игру в прошедшем сезоне.

«Плохо, особенно тяжелой была весенняя часть чемпионата. Но нужно этот момент проанализировать и отпустить», — приводит слова Сергеева Legalbet.

В сезоне-2023/24 Сергеев появился на поле в 39 матчах с учетом всех турниров, 11 раз поразил ворота соперников и стал автором пяти ассистов.

По итогам сезона «Зенит» стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Новый сезон начнется для «сине-бело-голубых» уже 13 июля. В этот день подопечные Сергея Семака встретятся с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России.