Воронежский «Факел» на своём официальном интернет-ресурсе объявил о продлении контракта с защитником Сергеем Божиным. Срок нового трудового соглашения «огнеопасных» с игроком не разглашается.

Божину 29 лет, в минувшем сезоне игрок центра обороны сыграл за «Факел» в 27 матчах, 26 из них – в рамках РПЛ. В них он смог забить два гола в ворота соперников. В команде Сергей находится с июля 2022 года – тогда он свободным агентом переехал в Воронеж из самарских «Крыльев Советов», своего родного клуба.

«Факел» сохранил прописку в РПЛ и сыграет в элите третий сезон подряд после возвращения в 2022 году.