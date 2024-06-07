Дьяков выбрал новый клуб для Лунёва

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе вратаря Андрея Лунёва в столичный клуб.

По мнению эксперта, «Динамо» нужен новый вратарь, который станет первым номером.

— Я склоняюсь к Лунёву, который ушел из «Карабаха». Скорее всего, он присоединится к «Динамо», — цитирует Дьякова Legalbet.

Напомним, 32-летний Лунёв не стал продлевать трудовой договор с азербайджанским клубом.

В минувшем сезоне голкипер сыграл в 34 встречах, в которых пропустил 43 мяча и десять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, до «Карабаха» Лунёв играл за «Байер», «Зенит», «Уфу» и другие клубы.