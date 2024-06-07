Фильцов уверен, что «Краснодар» продолжит борьбу за чемпионство

Экс-голкипер «Краснодара» Александр Фильцов поделился мнением о перспективах кубанской команды в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Краснодар» будет и в следующем сезоне серьезно бороться за чемпионство. Они каждый год все ближе к этому первому месту», — заявил Фильцов Legalbet.

При этом эксперт отметил, что для борьбы за золото «Краснодару» необходимо сохранить текущий состав и сделать несколько точечных покупок.

По итогам минувшей кампании «Краснодар» стал вторым в турнирной таблице чемпионата России, отстав от «Зенита» всего на один балл.

13 июля «Краснодар» встретится с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Для «быков» это будет первая в истории возможность завоевать данный трофей.