25-летний игрок полузащиты московского «Торпедо» Роман Тугарев покидает клуб и возвращается в «Ростов», которому принадлежат права на игрока. Об этом рапортует пресс-служба «автозаводцев». У Романа завершается срок арендного соглашения.

Напомним, что Тугарев провёл в московском клубе Мелбет-Первой лиги последние несколько месяцев. Он присоединился к команде минувшей зимой. В аренде Роман сыграл за столичный клуб в 11 матчах, в которых смог отметиться одной голевой передачей.

«Торпедо» не смогло вернуться спустя сезон в РПЛ, клуб после 34 туров первенства оказался на 10-м месте таблицы с 47 баллами.