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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тугарев покидает московское «Торпедо» официально

07 Июня 2024 • 17:42 Комментировать

25-летний игрок полузащиты московского «Торпедо» Роман Тугарев покидает клуб и возвращается в «Ростов», которому принадлежат права на игрока. Об этом рапортует пресс-служба «автозаводцев». У Романа завершается срок арендного соглашения.

Напомним, что Тугарев провёл в московском клубе Мелбет-Первой лиги последние несколько месяцев. Он присоединился к команде минувшей зимой. В аренде Роман сыграл за столичный клуб в 11 матчах, в которых смог отметиться одной голевой передачей.

«Торпедо» не смогло вернуться спустя сезон в РПЛ, клуб после 34 туров первенства оказался на 10-м месте таблицы с 47 баллами.

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