Лепёхин не верит в успех «Спартака» с текущим составом

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о действующем составе московского «Спартака».

«Думаю, если состав футболистов «Спартака» останется прежним, то их перспективы будут не лучше прошлого сезона. Выше пятого места они не поднимутся», — приводит слова Лепёхина Legalbet.

По мнению эксперта, столичному клубу нужно серьезно поработать над усилением состава, ведь от футболистов зависит больше, чем от тренера.

«Спартак» завершил минувший розыгрыш чемпионата России на пятой позиции. С нового сезона главным тренером команды будет сербский специалист Деян Станкович.