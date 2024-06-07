Сёмин ответил на вопрос о Джикии в «Локомотиве»

Известный российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос, мог ли бы Георгий Джикия укрепить оборонительную линию «Локомотива».

«Я на этот вопрос не могу ответить. На это может ответить Галактионов. Пусть он решает, нужен Джикия команде или нет», - цитирует Сёмина Metaratings.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Георгий Джикия покинул «Спартак» - клуб не стал предлагать 30-летнему футболисту новый контракт. Таким образом, подписать Джикию этим летом можно как свободного агента.

Добавим, что «Локомотив» прошлый чемпионат России завершил на четвёртой позиции в турнирной таблице.