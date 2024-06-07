Шикунов: «РПЛ нужны такие тренеры как Николич и Ивич, а не «абаскальки»

Александр Шикунов, экс-спортдир московского «Спартака» высказался о возвращении в чемпионат России сербского тренера Марко Николича. С нового сезона он будет работать в ЦСКА.

«Серьёзный тренер, в «Партизане» и «Фехерваре» прекрасно работал. К такому уровню тренера никаких вопросов. Ещё прекрасно в «Краснодаре» работал Ивич, но случился несчастный случай», - говорит Шикунов «Чемпионату», добавив, что такие тренеры всегда нужны отечественному футболу.

Напомним, что Николич ранее уже был в РПЛ – три года назад он возглавлял московский «Локомотив».

«Не дай бог, чтобы к нам ещё залетали «абаскальки». Позор и кошмар», - добавил Шикунов.