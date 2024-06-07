Сафонов не сможет уехать во Францию из Беларуси

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев ответил на вопрос, сможет ли голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов отправиться во Францию из Беларуси.

Ранее стало известно, что за неуплату алиментов Сафонову был заблокирован выезд из России, поэтому трансфер игрока в «ПСЖ» под угрозой срыва.

«Как Сафонов попал в Беларусь? С Беларусью есть соответствующий договор в рамках союза с Россией. Но из Беларуси выезд будет игроку закрыт», — заявил Алексеев «РБ Спорту».

Специалист отметил, что запрет на выезд может быть снят с Сафонова только после исполнения предписания суда, то есть выплаты всей суммы алиментов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что Сафонов уже прошел медосмотр для трансфера в «ПСЖ». Сторонам осталось только подписать контракт.