Сафонов обвинил бывшую жену в краже денег – подано заявление

Вокруг Матвея Сафонова неспокойно. Появилась информация о том, что трансфер футболиста в «ПСЖ» может сорваться из-за долгов по алиментам. Теперь телеграм-канал Baza рассказывает о том, что Сафонов в конце мая подал заявление в полицию на свою бывшую жену Анастасию. Футболист обвиняет её в краже денег с карты.

Сафонов якобы утверждает, что бывшая жена украла 800 тысяч рублей. Женщина, в свою очередь, заявляет, что футболист сам перевёл ей деньги на ремонт квартиры, которую они подарили дочери.

По данным источника, семья Анастасии считает, что Сафонов подал заявление в полицию, пытаясь запугать бывшую жену и не платить деньги по алиментам. Уголовное дело пока что возбуждено не было.