Агент Фернандеса: «Возвращение Марио в Россию не было ошибкой»

Жорже Машаду, агент защитника «Зенита» Марио Фернандеса, выразил мнение, что возвращение его клиента в Россию после 10 лет в ЦСКА не было ошибкой.

Напомним, в составе «сине-бело-голубых» Фернандес выиграл и чемпионат, и Кубок России.

«Не было ли ошибкой возвращение Марио в РПЛ? Нет. Он принёс пользу «Зениту» и завоевал два трофея», — сказал Машаду.

В минувшем сезоне 33-летний Фернандес провёл за «Зенит» 18 матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Контракт бразильского футболиста, имеющего российское гражданство, с петербургским клубом рассчитан до середины 2025 года.