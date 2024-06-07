В «Ювентусе» отреагировали на слухи об интересе к Сперцяну

Кристиано Джунтоли, который занимает должность спортивного директора «Ювентуса», отреагировал на слухи о желании туринкого клуба подписать атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Мы не заинтересованы в Сперцяне», - цитирует Джунтоли Sport24.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Сперцяна в 20 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл 33 официальных матча, в которых записал на свой счёт 11 голов и семь результативных передач на партнёров. Слухи давно связывают Сперцяна с клубами из-за рубежа.