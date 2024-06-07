Кассьерру признали лучшим игроком «Зенита» в мае и июне

Болельщики «Зенита» признали нападающего Матео Кассьерру лучшим игроком петербургской команды по итогам мая и июня.

В минувшем сезоне колумбиец провёл за «сине-бело-голубых» 38 матчей, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач. Отметим, что Кассьерра стал лучшим бомбардиром завершившегося в этом году чемпионата России, опередив своего ближайшего преследователя Константина Тюкавина из московского «Динамо» на шесть мячей.

Напомним, в прошедшем сезоне петербургский клуб выиграл и чемпионат, и Кубок России. Успех в РПЛ стал для «сине-бело-голубых» уже шестым кряду.