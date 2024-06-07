Губерниев отреагировал на информацию о невыплате Сафоновым алиментов

В прессе появилась информация о том, что переход вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» может сорваться из-за долгов футболиста по алиментам. Комментарий на этот счёт дал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Надо проверить тщательно этого злостного неплательщика алиментов, он ещё может тайно посещать любовницу… А если серьёзно, это полный песец и позорище…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В настоящий момент Матвей Сафонов находится в расположении сборной России. В пятницу команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч против Беларуси на выезде. Не пропустите текстовую трансляцию.

Трансфер Сафонова в «ПСЖ» может сорваться - известна причина