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В «Оренбурге» высказались о возможном подписании Джикии

07 Июня 2024 • 16:37 Комментировать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном приглашении бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии.

— Мы не общались с Георгием. Надо понимать, что мы вряд ли потянем его зарплату, — приводит слова Андреева Metaratings.

Напомним, 30-летний Джикия покинул московский «Спартак» и стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что представитель защитника ведет переговоры с турецкими клубами.

«Оренбург» завершил чемпионат России – 2023/24 на 12-й позиции в турнирной таблице, набрав 31 очко в 30 турах. «Спартак» финишировал пятым, сумев добыть 50 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Георгий Джикия Дмитрий Андреев трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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