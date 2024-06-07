В «Оренбурге» высказались о возможном подписании Джикии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном приглашении бывшего капитана «Спартака» Георгия Джикии.

— Мы не общались с Георгием. Надо понимать, что мы вряд ли потянем его зарплату, — приводит слова Андреева Metaratings.

Напомним, 30-летний Джикия покинул московский «Спартак» и стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что представитель защитника ведет переговоры с турецкими клубами.

«Оренбург» завершил чемпионат России – 2023/24 на 12-й позиции в турнирной таблице, набрав 31 очко в 30 турах. «Спартак» финишировал пятым, сумев добыть 50 баллов.