Гаврилов надеется, что при Станковиче «Спартак» будет играть ярко

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своих ожиданиях от нового наставника «красно-белых» Деяна Станковича.

«Игрок был хороший. Надеемся, что он сможет что‑то изменить и «Спартак» будет играть более ярко», — заявил Гаврилов в эфире телеканала «Матч ТВ».

По итогам прошедшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на пятой позиции в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 встречах.

В апреле руководство «Спартака» приняло решение уволить Гильермо Абаскаля с поля главного тренера, назначив исполняющим обязанности наставника Владимира Слишковича.

В новом сезоне рулить «красно-белыми» будет 45-летний Станкович.