Созин — о наказании Радмановаца: «Всё справедливо»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о дисквалификации защитника «Балтики» Николы Радмановаца за неприличный жест после Суперфинала Кубка России против «Зенита» (1:2).

Созин поддержал решение КДК РФС, отметив, что своим поведением сербский футболист нарушил все возможные правила.

«Я выступаю за то, чтобы подобные действия наказывались, независимо от последующих объяснений игрока о том, что это была шутка. В отличие от ситуации с Безруковым тут всё справедливо», — приводит слова Созина Vprognoze.ru.

В прошедшем сезоне Радмановац провёл за «Балтику» 30 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Напомним, что команда из Калининграда не смогла сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.