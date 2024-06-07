Глушаков ответил на вопрос о будущем

Известный полузащитник Денис Глушаков ответил на вопрос о своём будущем. Как известно, по завершению сезона 2023/2024 футболист покинул армянский «Урарту», который представлял с конца февраля. Первую же часть этого сезона Глушаков провёл в костромском «Спартаке».

«Новостей насчёт моего будущего надо чуть-чуть подождать. Но я намерен продолжать карьеру», - слова Глушакова приводит Sport24.

Денис Глушаков ранее поиграл за многие российские клубы. Полузащитник наиболее известен по выступлениям за московские «Спартак» и «Локомотив».

Отметим, что Денису Глушакову сейчас 37 лет.