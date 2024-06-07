Артур: Я восхищаюсь Венделом

Вингер «Зенита» Артур Виктор Гимараес высказался о своём одноклубнике Маркусе Венделе.

«Вендел – невероятная фигура: весельчак и при этом отличный футболист. Огромный профессионал, который при этом обожает танцевать, если есть повод», — приводит слова Артура Metaratings.

Футболист признался, что восхищается Венделом, отметив, что ему не хватало бы сил на танцы при упорной работе на тренировках.

В минувшем сезоне 26-летний Вендел появился на поле в 35 матчах с учетом всех турниров, четыре раза поразил сетку ворот соперников и стал автором десяти ассистов.

По итогам чемпионата России – 2023/24 «Зенит» завоевал золотые медали.