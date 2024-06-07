Рианчо не готов пить самогон с Глушаковым

Недавно экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков помирился с бывшим тренером команды Массимо Каррерой. В программе «Коммент.Шоу» они даже выпили по рюмке самогона, который принёс футболист.

Другой бывший тренер «красно-белых» Рауль Рианчо ответил на вопрос, готов ли он выпить мировую с Глушаковым.

«Если для примирения надо будет выпить самогон с Денисом, то я откажусь. Я никогда и ни с кем не пью нелегальный алкоголь! А что касается самого Глушакова, то для меня – это хороший игрок», - цитирует Рианчо Sport24.

Напомним, что в настоящий момент 37-летний Денис Глушаков не имеет клубной прописки.