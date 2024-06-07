Глушаков высказался о возможном примирении с Рианчо

Экс-капитан столичного «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном примирении с бывшим тренером столичного клуба Раулем Рианчо.

Несколько лет назад Глушаков и Рианчо негативно высказывались в адрес друг друга.

«Будет ли применение с Рианчо, как было с Каррерой? А почему оно должно быть? У меня ни с кем нет тяжелых отношений», — приводит слова Глушакова Sport24.

Напомним, ранее Глушаков помирился с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, выпив вместе по рюмке самогона на съёмках «Коммент.Шоу».

Рианчо входил в тренерский штаб Карреры, а после увольнения итальянца несколько недель исполнял обязанности наставника «Спартака».