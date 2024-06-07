Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об отстранении российских клубов и сборной от международных турниров.

- Я думаю, РФС должен принимать какое-то решение по выступлениям на международной арене. Очевидно, что в турниры под эгидой УЕФА российские команды ещё долго принимать не будет. Но нужно где-то проводить матчи с заграничными соперниками. Мало играть только на домашней арене. Во всех сферах плохо быть закрытым, это тебе не поможет. Можно сравнить с лимитом на легионеров, которые приносят с собой другое понимание футбола и конкуренцию, делают уровень лиги выше.

Особенно для сборной плохо не проводить официальные матчи. Сборная – это мечта. Много мальчиков, выбирающих путь играть в футбол, чтобы стать как Аршавин, как Головин, как Миранчук. А если сборная играть не будет, зачем мальчику начинать играть в футбол? Что касается клубов, то для них международные турниры важны ещё в плане экономики. Если такая ситуация продлится, то, по-моему, футбол в России будет умирать.

Футбол в Азии, конечно, не такой, как в Европе. Лига чемпионов там не та. Но мы видим, что в Саудовскую Аравию приезжают великие футболисты, есть большие клубы в Китае и так далее. Да, это не УЕФА, но лучше такой вариант, чем вообще отсутствие выступлений на международной арене. Если, конечно, российские команды примут в Азиатскую конфедерацию, но мне кажется, там больше шансов, чем с УЕФА. В Азии тоже видят Россию как другого представителя, который поможет развиваться их футболу. Кто не хочет перехода в Азию? Похоже, РФС не хочет. Вроде мало стран не хотят. Австралия? А как она сама попала в Азию из Океании? – сказал Брага.

Сборная России сегодня, 7 июня, сыграет товарищеский матч со сборной Беларуси. Начало в 20:00 мск.