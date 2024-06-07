Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Трансфер Сафонова в «ПСЖ» может сорваться - известна причина

07 Июня 2024 • 15:53 Комментировать

Летний трансфер вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» может сорваться. Как сообщает телеграм-канал Baza, накануне на футболиста были наложены санкции – он не может покидать Россию. Причина заключается в невыплате алиментов бывшей жене, которой Сафонов проиграл суд. Голкипер должен уже 60 миллионов рублей.

В настоящий момент Сафонов находится в расположении сборной России в Беларуси. Когда вратарь вернётся на родину, выехать за границу он больше не сможет, пока запрет не будет снят. При том неизвестно, может ли Сафонов отправиться во Францию прямо из Беларуси.

В пятницу сборные Беларуси и России проведут товарищеский матч, не пропустите текстовую трансляцию.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСЖ Матвей Сафонов трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й Игнашевич отказал московскому клубу «Бавария» хочет купить пять звёзд – раскрыты все имена Каземиро попрощался с «Манчестер Юнайтед» Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Лунин рассказал, как отреагировал на решение Анчелотти выпустить Куртуа в финале Лиги чемпионов «Реал» может потерять Беллингема Нервотрёпка без Криштиану Роналду: Португалия чуть не упустила победу над финнами, ведя со счётом 3:0 Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» «Реал» может потерять Беллингема «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти Лунин не поздравил Куртуа после победы «Реала» в Лиге чемпионов Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Деку блокирует уход из «Барселоны» нападающего, от которого отказался Флик
Спортивные новости
Терещенко: «Надеюсь, что «Локомотив» не станет последним клубом Радулова» Терещенко ответил, рискует ли «Локомотив», подписывая Радулова Мирра Андреева без шансов проиграла Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в финал «Ролан Гаррос» Канарейкин объяснил, почему Радулов перешёл в «Локомотив» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Июня
16:03 · Россия. Премьер-лига
Глушаков высказался о возможном примирении с Рианчо
15:54 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист Брага: «Российский футбол умирает без международных турниров» эксклюзив
15:50 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий поддержал Юрана, заявившего, что российские тренеры не востребованы в РПЛ эксклюзив
15:46 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Отдашь Реброву назад — смело беги в оборону»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Артур: «Главным вызовом в России стал холод»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: Глушенков не воспринимал, когда ему пихали в «Спартаке»
15:23 · Россия. Премьер-лига
Миляев назвал главную цель тульского «Арсенала» на следующий сезон
15:11 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газинский высказался об уходе из «Урала»
15:01 · Россия. Премьер-лига
В «Фиорентине» рассказали, есть ли у клуба интерес к Сперцяну
14:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
Агент Радмановаца: «За что дисквалифицировали Николу? Впервые об этом слышу»
14:44 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер высказался о возможных трансферах Смолова и Жемалетдинова в ЦСКА
14:43 · Россия. Премьер-лига
Каборе: «Я бы мог вернуться в РПЛ»
14:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» объявил об уходе Кордовы официально
14:16 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Федотов не выполнил задачу в ЦСКА»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Божович назвал лучший вариант продолжения карьеры для Дзюбы 1
Все новости
Рекомендуем