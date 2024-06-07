Трансфер Сафонова в «ПСЖ» может сорваться - известна причина

Летний трансфер вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара» в «ПСЖ» может сорваться. Как сообщает телеграм-канал Baza, накануне на футболиста были наложены санкции – он не может покидать Россию. Причина заключается в невыплате алиментов бывшей жене, которой Сафонов проиграл суд. Голкипер должен уже 60 миллионов рублей.

В настоящий момент Сафонов находится в расположении сборной России в Беларуси. Когда вратарь вернётся на родину, выехать за границу он больше не сможет, пока запрет не будет снят. При том неизвестно, может ли Сафонов отправиться во Францию прямо из Беларуси.

В пятницу сборные Беларуси и России проведут товарищеский матч, не пропустите текстовую трансляцию.