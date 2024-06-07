Ещенко: «Отдашь Реброву назад — смело беги в оборону»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался об игре экс-вратаря «красно-белых» Артёма Реброва.

«Игра Реброва ногами — отдельная история. Отдашь ему назад — все, смело беги в оборону: точно вынесет куда-нибудь в аут!» — приводит слова Ещенко Sport24.

Напомним, Ребров защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2022 год. За это время он появился на поле в 131 матче, пропустил 151 гол и 47 раз смог оставить ворота в неприкосновенности.

В настоящий момент 40-летний Ребров занимает должность технического координатора «Спартака».

В минувшем сезоне столичный клуб занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России.