Артур: «Главным вызовом в России стал холод»

Полузащитник «Зенита» Артур рассказал о своей адаптации в России после перехода из бразильского «Палмейраса».

По словам футболиста, главной трудностью, с которой он столкнулся в Санкт-Петербурге, стала холодная погода.

«Самым главным вызовом стал холод. Было непросто и, уверен, что и дальше будет непросто, потому что через полгода новая зима. А всё остальное было легко — в клубе меня отлично приняли, никаких бытовых проблем не возникло», — приводит слова Артура Metaratings.

В составе «Зенита» Артур успел провести 17 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.