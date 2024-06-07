Ещенко: Глушенков не воспринимал, когда ему пихали в «Спартаке»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался о поведении нападающего Максима Глушенкова в стане «красно-белых».

«Глушенкову постоянно пихал, потому что играл только на чистых мячах. Максиму так многие говорили, не я один, — а он не воспринимал. Думаю, поэтому и ушел из «Спартака», — приводит слова Ещенко Sport24.

Глушенков принадлежал «Спартаку» с 2019 по 2022 год. За это время он появился на поле в 11 встречах в футболке «красно-белых» и не отметился голевыми действиями.

Напомним, на данный момент 24-летний Глушенков выступает за «Локомотив». В сезоне-2023/24 нападающий появился на поле в 38 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором 21 ассиста.