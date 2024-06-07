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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Миляев назвал главную цель тульского «Арсенала» на следующий сезон

07 Июня 2024 • 15:23 Комментировать
Арсенал Тула
0:2
Пари НН

Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о целях «Арсенала» на следующий сезон.

По словам Миляева, команда из Тулы настроена на выход в РПЛ.

«Выход в РПЛ — главная цель «Арсенала» на следующий сезон. Болельщики этого желают. А мы своими силами будем способствовать этому, насколько это возможно», — цитирует Миляева «Чемпионат».

Напомним, прошедший розыгрыш Мелбет-Первой лиги «Арсенал» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице и получил возможность принять участие в стыковых матчах, где по сумме двух встреч уступил «Пари НН» (2:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Тула Дмитрий Миляев

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