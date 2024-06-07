Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о словах Сергея Юрана, который заявил, что к российским тренерам в РПЛ наплевательское отношение.

«Я не согласен со столь категорическим выражением о наплевательском отношении. Всё познаётся в сравнении, конкуренции. Я выступаю за то, чтобы в наших клубах работали отечественные специалисты. У кого-то получается лучше, у кого-то лучше. В ЦСКА Федотов не особо справился, а Галактионов в «Локомотиве» справился, Осинькин тоже справляется. Поэтому всё индивидуально. Но безусловно я бы отдавал предпочтение нашим. С другой стороны, я понимаю и владельцев, и болельщиков команд: им нужны победы, им нужен выигрыш, хорошее настроение, им нужны титулы. Здесь и надо проявлять конкурентоспособность. Я с симпатией отношусь к Серёже, у него были как удачные сезоны, так и не совсем. Я думаю, он работу себе найдёт, его ещё пригласят. Всё зависит от результата», — сказал Тукманов.

Ранее Юран заявил, что российские тренеры не востребованы в стране. По словам специалиста, на эту роль в Премьер-лиге вышли балканские тренеры.