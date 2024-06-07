В «Фиорентине» рассказали, есть ли у клуба интерес к Сперцяну

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде ответил на вопрос о возможном подписании хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы несколько команд Серии А, в том числе и «Фиорентина».

— Интерес к Сперцяну? Это неправда, — приводит слова функционера Sport24.

В прошедшем сезоне Сперцян принял участие в 33 встречах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором семи ассистов.

Действующее трудовое соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.